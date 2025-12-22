なぜ“軽く振るだけ”で飛ぶの!?　しなり戻りが初速を変える軽量シャフト

ドライバーの飛距離を決める3大要素といえば、ボール初速・打ち出し角・スピン量。

その中でもっとも注目したのは「ボール初速」で、理由は多くのアマチュアが「思い切り振っているつもりなのに、なかなか初速が上がらない」という壁にぶつかっている。

そんな「飛ばない悩み」を抱えるゴルファーにこそ試してほしいのが新たに登場したシャフト「Wave」。軽量帯ながらも、インパクトに向けて一気にしなり戻る。いわば「ブースト」のような加速感が、Wave の飛距離性能を支えている。

なぜ Wave は

「しなる → 戻る」が

大きいのか？

多くの軽量シャフトは「軽くて振りやすい」反面、しなりが弱かったり、逆に「戻り」が遅くてヘッドスピードが乗らないこともある。ところがWaveは、切り返しでの素直な「しなり」と、インパクト直前に起こる鋭い「しなり戻り」を両立しているのが最大の特徴。

その秘密は、シャフト内部の素材配置と多軸組布構造にある。しなりやすい部分と、ねじれを抑えてパワーを逃さない部分を緻密に組み合わせることで「しなっても暴れず、戻りは速く」という理想的な挙動を実現。

つまり、

アマチュアのヘッドスピードでも

「しなり戻りの加速」が起こせる設計に

なっているのだ。

実際、Waveをテストしたクラブコーディネーター・鹿又芳典氏は、

僕のドライバーのボール初速はふだんは63、4くらいなのですが、最終テストでは今年いちばんとなる「68」が出ました！

Waveを試打した人からは、こんな声もあった。

「普段よりもボール初速が明らかに上がった」

「同じ力感なのに、いつもより飛んだ」

「軽く振ってもヘッドが加速する感覚がある」

この「勝手にヘッドが走る」状態こそが、しなり戻りによるもの。とくにヘッドスピードが 30～40m／s前後のゴルファーにとって、Waveのような「軽くてしなり戻るシャフト」は大きな武器になる。

力む必要がない →

スイングが安定 →

さらに飛ぶ！

Wave の飛距離アップ効果には、もうひとつ大きな要素がある。それは「力まなくていい構造」であることだ。初速を上げるために力むと、トップで間が取れず、クラブが十分しならない。しかし Wave は軽くてしなりやすいため、次のようなメリットが生まれる。

Waveのメリット

・切り返しで自然にタメができる

・インパクトまでにヘッドが自然と走る

・自分で叩きに行く必要がない

・自然に正しいスイングのリズムが生まれ、それが初速アップに直結する。

向いているのは、こんなゴルファー

・飛距離不足に悩んでいる

・ヘッドスピード30台から42ｍ／秒

・しなり感が好きだけど、

戻りが遅いシャフトでは物足りない

・力まずに飛ばせるシャフトを探している

Wave の「しなり戻り」が大きな初速アップにつながるため、まさに「飛ばせる軽量帯」としてフィットしやすい。

特別な打ち方をしなくても、

ヘッドが自然と走る。

軽量で振りやすく、

しなり戻りの鋭さがボール初速を引き上げる。

力まずスッと振るだけで飛距離が伸びる。

Wave は「ラクに飛ばす」を

叶えてくれる1本だ。

【Wave】

SPEC●ワンフレックス●長さ／46インチ（1168mm）●重さ／47g●トルク／5.6度●初回製造90本 特別価格／1本・9万円（税別）

https://x.gd/wave_shaft