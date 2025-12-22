グルメや推し活など、8つの遊び方が大集合した｢ファミフェス2025｣が開催!

株式会社ファミリーマートは、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである｢『あなた』のうれしい｣の一環として、これからチャレンジする新領域やコラボレーションなどの発表の場｢FamilyMart FEST.2025(以下、ファミフェス2025)｣を開催! ｢次のファミマのチャレンジ｣である｢あそべるコンビニ｣像をお披露目する場として開催する｢ファミフェス2025｣をご紹介します。

あのキャラクターとコラボ?!エンタメグルメ

ファミリーマートは、2026年以降も、アニメ･ゲーム･映画･VTuberとのコラボレーション企画を継続して展開。その先駆けとして、2026年1月から実施予定のTVアニメ『呪術廻戦』｢死滅回游｣放送開始記念｢ファミマの総則｣キャンペーンを展開予定。

また、『原神』デザインのコーヒーカップ、『ポケモンフレンダ』とパンのキャンペーン、『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』とinゼリーのキャンペーンなど、多彩なラインアップを随時展開予定とのこと。

ファミフェス会場では、一部商品やキャンペーンを先行公開しています。

ファミマの恒例｢季節イベント｣、2月は刀剣乱舞とのコラボも

恒例の季節イベントをファミリーマートで楽しめるよう、エンタメコラボをより強化。会場では、クリスマスや年末年始のコラボレーション商品を展示しています。

2月の節分では、昨シーズン大好評で完売した『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボ恵方巻を、刀剣男士｢鶴丸国永｣とゆかりのある、刀剣｢太刀 銘 國永｣(ニトロプラス所蔵)の実物と共に展示しております。※｢太刀 銘 國永｣の展示は12月17日(水)のみ

ファミマで聖地巡礼♡コンテンツコラボ店舗!

特定のコンテンツやアーティスト、ご当地スポーツチームの“聖地”としてお楽しみいただけるラッピング店舗を、アニメ・漫画の舞台となった地域や、スポーツチームのホームタウンに近接した店舗など、ファンが訪れやすいロケーションを中心に全国で80店舗*1以上へと拡大。全国津々浦々のファミリーマートを、聖地を巡礼するように、観光目的地として訪れていただき、コンテンツの世界観に浸りながらお買い物を楽しめる空間を目指します。

*25年3月~26年2月までの累計で80店舗規模

ファミマで推し活!初心者でも作りやすいファミマプリント

店内マルチコピー機サービス｢ファミマプリント｣が、推し活プラットフォームとしてパワーアップ。

会場限定では、オリジナルうちわやブロマイドのプリント体験、会場限定｢マツケンうちわ｣を作ることができます。また、2026年1月下旬に開始する新たなクリエイターの活躍の拠点となる新プラットフォームの発表など、新しい“推し活”の形を体現するブースも。

ファミマが｢遊び場｣?お買い物アトラクション!

全国の店舗でインバウンドを含めた新たな需要獲得のため｢ファミマクレーンゲーム｣の段階的な導入や、｢ポケモンフレンダ｣を限定店舗で試験的に設置するなど、｢あそべるコンビニ｣としての体験を、拡大していきます。

さらに、プリペイドカード(POSAカード)では、人気VTuber事務所である｢hololive(ホロライブ)｣のキャンペーンを実施。ファミリーマート宝島社や人気ブランドとのコラボ企画など、様々な限定アイテムを発売予定。

その他、ファミフェス会場では、｢hana by hince｣のAIアバター店員からのおすすめ商品の紹介体験ができます。

スペシャルアイテム続々発掘!ファミマオンラインでお宝さがし

｢ファミマオンライン｣は、2026年3月に迎える1周年に向けて、エンタメを付加した、ファミマオンラインでしか買えない特別なラインアップを拡充していきます。

1点限定の｢純金マツケン褒美セット｣の抽選販売や、｢ファミマオンラインくじ｣の常設化が本格始動。人気コンテンツとのコラボグッズが当たるオンラインくじを、いつでもどこでも楽しめます。

お得で楽しい、嬉しい!あそべるファミペイ&ファミマチャンネル

おトクすぎる｢ファミペイ｣の特典総額は年間100億円相当以上です。手軽で楽しいゲーム体験を通じて、“おトクで楽しい“を実現。

ファミフェス会場では、ファミペイアプリで使えるファミチキ100円引きクーポンつかみ上げに挑戦できます。猛者は80枚以上取れたとのウワサも…?(もらえるクーポンは5枚まで)

地球にイイを、ファミマは楽しく!たのしナブル

食品ロス削減の取り組みとして話題になった｢涙目シール｣に、｢”金の“涙目シール｣が全国各店数量限定で登場します。これまで、涙目シールで食品が救われることで、店舗の食品廃棄数量は約5%も削減。｢ファミマフードドライブ｣の寄贈量は500トンを超えるなど、ファミリーマートがみなさまと共創してきたサステナブルの取り組みも、エンタメ要素を強化しながら、今後拡大していきます。

｢たのしナブル｣ブースで、サステナブルな取り組みを見て知ってみて。

事前抽選は終了したけれど、二次募集なら間に合うかも?!

ファミフェス2025は事前抽選制ですでに受付は終了していますが、二次募集は2025年12月19日23:59まで受付。こちらは先着になるので、運が良ければチケットが取れるかも。詳しくはファミペイアプリをチェックしてみて。

【FamilyMart FEST.2025(ファミフェス2025)】

開催場所:MEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都渋谷区宇田川町19-3)

来場時間: 12月19日(金)13:00/14:00/15:00/16:00/17:00(18:00クローズ)、12月20日(土)10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00(18:00クローズ)