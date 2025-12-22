三つ子ちゃんが滑り台を滑っていると…偶然テトリスのように、横一列に並んだ奇跡。それから1年が経ち、同じ滑り台で遊ぶ三つ子ちゃんの姿を捉えた動画が、Instagramで話題です。動画に出てくるのは、来年小学生になる年長さんの三つ子ちゃん。成長した三つ子ちゃんの、新たな滑り台の楽しみ方とは……。



【動画】5歳になった三つ子ちゃん、パパとの新しい遊び方

1年前、4歳だった三つ子ちゃんが滑り台を順番に滑っていく姿から動画は始まります。おそろいの服を着て、同じ体勢で滑っていく三つ子ちゃん。順番に着地したと思ったら、なぜか全員が横一列に並ぶ姿に……。「テトリスだったら消えてた」とテロップが添えられ、微笑ましい三つ子ちゃんの思い出の動画となりました。



そして、テトリス動画から1年後、当時と同じ滑り台に遊びに来た三つ子ちゃんたち家族。滑り台の上には三つ子ちゃん、下には三つ子ちゃんの方を向いて立つお父さんの姿がありました。お父さんに、滑り台の下に立っていてほしいとお願いしたという、三つ子ちゃん。滑り台を滑りながら、お父さんの足の下をくぐるという遊びを思いついたようです。



三つ子ちゃんがどこから滑ってくるのかを考えて、左右へ動くパパ。次女ちゃん、三女ちゃん、長女ちゃんの順で、次々とパパのトンネルをくぐっていきます。さすが、息ぴったりな三つ子ちゃんとパパ。三つ子ちゃんの楽しそうな笑い声が聞こえてきます。



遊び方も背丈も、少しお姉さんになった三つ子ちゃん。そんな成長した3人の姿で、動画は締めくくられました。



動画を撮影、投稿したママ（＠_325_clover_）に話を聞きました。



ーー嬉しそうな三つ子ちゃんとパパ。動画撮影時の、4人の様子を教えてください。



「ここの公園の滑り台はみんな大好きで何回も登って、一緒に滑ったり色んな滑り方で遊んでいました」



ーー三つ子ちゃんテトリスから1年後…。三つ子ちゃんの成長を振り返ってみて、いかがでしょうか？



「年長さんになって、ピアノを始めたり新しいことにも挑戦しています。まだまだ小柄で、体調を崩す時は3人一緒で辛いときもありますが…順調に成長していると思います！」



ーーこれからの成長で楽しみにしていることは？



「くだらないことや、ちょっとしたことですぐケンカになるので、もう少しお互いに対して優しくなれたらなと…！それぞれ、自分のやりたいことを見つけられるよう、導いていけたらと思います」



パパトンネルを楽しそうに滑ってくぐる三つ子ちゃんの姿に、多くのコメントが寄せられました。



「パパの動きもナイスですが、三つ子ちゃんの滑りもナイスですね！パパと三つ子ちゃんの息ピッタリ！！」

「わ〜楽しそう！三つ子ちゃんは、遊びの引き出しが無限だぁ」

「パパ最高！3人の可愛い可愛いお姫さま、めちゃめちゃ楽しそう♡」

「ほんと、大きくなりましたね〜」

「テトリスも面白かったけど、パパと進化した遊びもいいですね！」



Instagram（＠_325_clover_）では、元気な笑顔が印象的な三つ子ちゃんの楽しくて賑やかな日常やおそろいコーデを見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）