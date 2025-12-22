■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は２２日、北海道地方、東北地方、関東甲信地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■北海道地方は

高温に関する早期天候情報（北海道地方）

令和７年１２月２２日１４時３０分

札幌管区気象台 発表

北海道地方 １２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

北海道地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■東北地方は

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和７年１２月２２日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 １２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

東北地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■関東甲信地方は

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和７年１２月２２日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 １２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

関東甲信地方の向こう４日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２７日からの２日間程度は平年並か低いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

