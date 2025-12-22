山形市によりますと、22日の午後0時3分頃 山形県山形市下宝沢地内の路上でクマ1頭が目撃されました。

近くには住宅や公民館も...山形市下宝沢でクマ目撃 市は注意呼びかけ

市は注意をよびかけています。

■クマ目撃場所（画像）

■12月のクマ目撃情報など（山形市）

12月22日（月曜）午後0時3分頃 大字下宝沢地内の路上にてクマ1頭を目撃

12月13日（土曜）午前7時35分頃 前田町地内の路上にてクマ1頭を目撃

12月8日（月曜） 午後6時10分頃 大字滑川地内の雑木林にてクマ1頭を目撃

12月6日（土曜） 午後0時55分頃 蔵王上野地内の農地にてクマ1頭を目撃

12月4日（木曜） 午後0時15分頃 大字釈迦堂地内の河川敷にてクマ1頭を目撃

12月3日（水曜） 午後5時10分頃 東青田三丁目地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

12月2日（火曜） 午前9時35分頃 大字下東山地内の路上にてクマの足跡を確認

12月2日（火曜） 午前8時54分頃 大字漆山地内の雑種地にてクマ1頭を目撃

12月1日（月曜） 午後9時30分頃 飯田西二丁目地内の大学敷地にてクマ2頭を目撃

12月1日（月曜） 午後2時5分頃 大字漆山地内の農地にてクマ1頭を目撃

12月1日（月曜） 午後2時0分頃 吉原三丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃

12月1日（月曜） 午前9時20分頃 富の中三丁目地内の路上にてクマのフンを確認