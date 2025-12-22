金谷拓実と吉本ここねが結婚後初の“夫婦共演” 互いへの想い、エピソードも公開「健康でいてほしい」
22日、SOMPOひまわり生命本社（東京都）で、メディア向けの特別イベント「〜金谷拓実プロ＆吉本ここねプロ×SOMPOひまわり生命 『健康とライフプラン、ふたりで始める第一歩』夫婦で学ぼう！〜」が開催された。
【写真】振り袖を披露する吉本ここね
イベントには、今年1月に結婚した同社所属プロの金谷拓実と、女子プロゴルファーの吉本ここね夫妻が登壇。「ライフプランニング体験談」をテーマにトークショーが行われ、金谷の海外遠征に向けた考え方や、今後も競技人生を長く続けていくための準備について語られた。ゴルフキャリアと将来像について金谷は、「選手として、第一線で戦える限りはずっとプレーを続けていきたいと思っている。ゴルフは長くキャリアを続けられる競技なので、トップレベルでの競技生活にこだわりながら、長期的に成長を続けていけたらいいなと思っています」など話した。現在の生活環境や価値観についても語り合い、夫婦として将来を見つめ直す時間となったようだ。トークショー後は、同社の『MY ひまわりアプリ』を体験。“見える・つながる・変えられる”をコンセプトに、生命保険と健康に関するサービスを提供するプログラムで、健康診断の登録や健康行動、手続きなどで貯めた『MYひまポイント』は、AmazonギフトカードやPontaポイントなどに交換できる。金谷と吉本は、アプリの『かんたん健康チェック』機能を体験。スマートフォンのカメラで顔をスキャンすると、肌年齢やストレス数値、血管の健康状態が瞬時に表示される。25歳の吉本は健康状態100点、肌年齢22歳という結果に「え、うれしいです…！」と満面の笑み。続く金谷は「やりづらいですよ（笑）」と苦笑しながら測定したものの、結果は健康状態75点、肌年齢43歳と表示され思わず苦笑いだ。「めっちゃ恥ずかしい…。どこから触れたらいいですかね（笑）」と笑いを誘う。それでも「30秒で全部わかって、体調管理にも役立つ。操作も簡単で続けられると思う」と機能は高評価だ。吉本から「野菜を食べなさい」と“愛ある指導”も入り、「子どもじゃん」と返す場面も微笑ましかった。イベント後の取材では、結婚発表後初の夫婦共演について「きょうが一番、ゴルフの試合よりも緊張しました」（金谷）、「私もすごく緊張しました。でも学ことが多くて、すごくいい時間に立ち会わせていただいたなと思います」（吉本）とともに笑顔を見せた。金谷は昨年の米男子ツアーQスクール（最終予選会）で5位に入り、今季は本格参戦。吉本は国内ツアーを主戦場にしたため一緒に過ごす時間は少なかったが、このオフは久しぶりに“夫婦時間”を満喫している。練習やラウンドもともに行っているが「2人で勝負しているので、徐々に喋らなくなります（笑）。（そこでは）プロとプロで、夫婦ではなくなる（笑）」と明かし、報道陣を笑わせた。金谷はポイントランキング99位に入り、来季のシード権も獲得。「PGAツアーで優勝を目指して、夫婦でお互いに健康で、ゴルフでもいいプレーができたらと思います。夫婦で支えながら過ごしていけたらいいなと思います」と米初優勝を狙う。吉本は国内女子のステップ・アップ・ツアーが主戦場。「（金谷には）安全第一で臨んで欲しいなって思いますし、私もレギュラーツアーで戦えるように日々の積み重ねを頑張りたいです」と話した。『ご夫婦として来年はどんな年にしたい？』と問われると、「結婚して思ったのは、“本当に健康でいてほしいな”というのは、すごく強く感じるようになりました。ゴルフとかいろんなことがもちろんあるけど、とにかく健康で過ごしていってほしいなって感じています」（金谷）と妻への愛情が溢れていた。金谷は米ツアー2年目を迎えるが、海外に拠点を置くことについては「少しずつ考えてはいます」と明かす。来季開幕戦の「ソニー・オープン・イン・ハワイ」（1月15〜18日）には妻も応援で現地に行く予定だという。結婚2年目の来シーズンも“夫婦二人三脚”で挑んでいく。（文・高木彩音）
