¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¡×Á´¼££¹¥«·î¡¢º´Ìî³Ù¤ÎÄ·Ìö¤òÊüÁ÷¡¡±¦Â°ìËÜ¤ÇÃåÃÏ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¶¥µ»Â³¹ÔÁÊ¤¨¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸Ç¼
¡¡£²£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï£²£°£²£µÅß¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼ýÏ¿¤ÇÁ´¼££¹¥«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¤¬Â¤òÄË¤á¤¿Ä·Ìö¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ÏÄ·¤ÓÈ¢¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉé½ý¡££±£·ÃÊ¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Ë¶õÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢±¦Â°ìËÜ¤ÇÃåÃÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÝ¤ìÉ¨¤òÊú¤¨¤ÆÄË¤¬¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ý¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ·Ñ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢·ë²Ì¡ÖÂ¤Î¾õÂÖ¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤ÎÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷¡£¹µ¤¨¼¼¤Çº´Ìî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¤ä¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥×¡£º´Ìî¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ç¤¯¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤éÄ·¤Ù¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÂ³¹Ô¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ËüÁ´¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ´°÷¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢ÌµÇ°¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÍ¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÈÖÁÈ¤«¤é¤Î°¦¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¤³¤Î¥±¥¬¤Ç±¦É¨È¾·îÈÄÂ»½ý¡¢ð×ÂÓÃÇÎö¤ÇÁ´¼££¸¡Á£¹¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£