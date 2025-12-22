お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、審査員を務めた21日の「M−1グランプリ2025」の制作スタッフを称賛した。

番組はABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された。塙は「M−1のスタッフが凄い。愛情が、漫才とか、日テレとは大違い。ABC、愛してるね。エンタメが演者ファースト」と、毒を混ぜながらも制作局に賛辞を送った。

18年から審査員を務めて、今年で8回目だが、初めて気づいたことがあるという。「裏で待機してるじゃない。審査員が出る時。テレビでは全く映らないセットのところに、（博多）大吉さんが気づいたんだけど、壁画みたいなのが…」。セットの裏側にも、ある美術が施されていたという。

「全然映らないんだよ？“M”の後ろ、全部壁画みたいになってるの。放送までそこまで（映らないけど）。歴代チャンピオンの人たちが、エジプトの壁画みたいに絵が描いてある。大吉さん、“これって歴代チャンピオンですか？”、“そうなんですよ。誰も、ここはスタッフしか見てないところなんですけど”」

テレビでは決して映らないところにまで感じるお笑い愛。塙は「どんだけ好きなんだよと思って。リスペクトがあって、凄いなと」と、ただただ感心していた。