落語家錦笑亭満堂（41）が22日、東京・池之端しのぶ亭で、師匠の三遊亭好楽（79）との師弟関係を描いた舞台「ウチの師匠がつまらない」（26年1月16〜25日、東京・池袋シアターグリーン）の取材会を行った。

満堂による同名著書を舞台化した作品で、好楽もアフタートークに出演予定。

今年を振り返り、満堂は毎日放送（MBS）の福島暢啓アナウンサーと組む漫才コンビについて触れ「M−1に参加したんですが、負けちゃった。昨日もM−1を見ながら、よくわからない感情でずっと泣いて、情緒が安定しなかった。笑ってんのか、泣いてるのかよくわからない状態でずっと泣いてました。また、M−1も決勝を目指して、漫才も頑張りたい」と話した。

2人は「ヤングタウン」のコンビ名で、今年、漫才協会にも所属した。M−1は3回戦敗退だったという。

好楽は「お弟子さん全員、がみんな脚光を浴びるようになってほしい。この子が、落語以外の分野でも話題をつくるのにたけてますから、いいんじゃないですか」と優しく見守っていた。

満堂は末高斗夢の名前で芸人として活動し、落語家に転身。23年に真打ち昇進した。