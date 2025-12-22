22日に準天頂衛星「みちびき5号機」を搭載したH3ロケット8号機の打ち上げを失敗したことについて、JAXA（宇宙航空研究開発機構）は午後1時半すぎから記者会見を開いた。

【映像】補助ブースター分離までは正常に飛行か（実際の様子）

会見の冒頭、山川宏理事長は「本日10時51分30秒に『みちびき5号機』を搭載しましたH3ロケット8号機を打ち上げましたが、第2段エンジン第2回燃焼が正常に立ち上がらず早期に停止したことから、予定した軌道に『みちびき5号機』を投入することができず、打ち上げを失敗いたしました」と状況を説明したうえで、「準天頂衛星システムの整備、運用を行う内閣府さま、搭載衛星であります『みちびき5号機』に関係した皆さま、地元地域をはじめ関係する皆さま、国民の皆さまからのご期待に応えることができず、心よりお詫びを申し上げます」と謝罪した。

そして「今回の事態を真摯にうけとめ、私理事長を長とする対策本部を設置し、原因究明を行うよう指示をしました。状況につきましては随時お知らせをいたします」と述べた。

H3ロケット8号機は当初12月7日に打ち上げ予定だったが、搭載する機器の不具合や、打ち上げ直前に地上設備に異常が確認されたことから、2度にわたって打ち上げが延期されていた。（ABEMA NEWS）