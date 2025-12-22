俳優の藤原竜也（43）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。子どもについて語った。

13年に一般女性と結婚。16年に誕生した第1子は現在9歳。「何かを犠牲にしても子どもとの時間を一緒にいたい」と語ると、MCの山崎育三郎（39）から「最高のパパじゃないですか。どんなパパなんですか？」と聞かれ、「もうね…、すごい、おバカパパ」と答えた。

「先日、芝居で上海公演に行きまして。もう、『子どものパジャマを持っていく』って言って俺」と話すと、一瞬スタジオが静まり返り、MCの山崎＆井桁弘恵が失笑。藤原は「こういう流れになるでしょ」と言った。すると3人の子どもの父である山崎から「でも、分からなくはないですよ。全然、分かる。味方いるんで」とフォローされた。

フライト当日の朝、子どもが歯磨きをして歯磨き粉をパジャマにこぼすと、藤原が「それ持っていく予定だったのに」と伝えると、子どもから「もうじゃあズボンにしなよ」と言われ、ズボンを脱ぎ、渡されたことを明かし、笑いが起きた。「自分の部屋に置いて。子どもの何かを感じる。ダメなパパですね」と話し、山崎からは「いやいやいや、めちゃくちゃかわいいパパじゃないですか」と再びフォローされた。