¾åÇòÀÐË¨²Î¡¡£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¤Ë¡Ö¥«¥ß¥·¥é¥¤¥·¥â¥«¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×ÃíÊ¸¤òà¸øÇ§á¡Ö¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë£·¿ÍÁÈ¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤Ï¡¢Æ±À¤Âå½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È¤Î¾åÇòÀÐ¤Ë¡¢£Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¹Ô¤¯¤È¡¢¥«¥Õ¥§¥â¥«¤È¤«Íê¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Æ¥é¥ÆÍê¤à¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¡»¡×¤Î»¥¤òµó¤²¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¼«¸Ê¾Ò²ð¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤À¤±¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥«·Ï¤¬°û¤ß¤¿¤¤»þ¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¿Í¤ËÍê¤à¤È¤¤¤¦¡£¥â¥«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡ÖË¨²Î¡×¤ÈÆ±¤¸ÆÉ¤ß¤À¤«¤é¥«¥Õ¥§¤À¤Èµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¤È¿¶¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼ã´³¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼²°¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éà¥«¥ß¥·¥é¥¤¥·¥â¥«¥Ú¥Á¡¼¥Îá¤Ã¤ÆÍê¤à¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ë»ØÅ¦¡£¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇò¾õ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤º¡Ö¤¨¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¾åÇòÀÐ¡£¾¾ÅÄ¤¬¡Ö¥Û¥Ã¥È¤Çà¥«¥ß¥·¥é¥¤¥·¥â¥«¥Ú¥Á¡¼¥Îá¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Â±é¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¤Þ¤¿¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¾¾ÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÃíÊ¸¤ò¤¹¤ë¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ¿Í¤òÁ°¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¾®À¼¤Ç¡Ö¥¹¥¤¥Þ¥»¥ó¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Çà¸øÇ§á¤·¤¿¡£