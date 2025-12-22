£Í¡½£±Í¥¾¡¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¡¡Âç²ñ½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é¤º¤Ã¤È»Å»öÄÒ¤±¡Ö¤Þ¤ÀÉÔÌ²¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡·ëÀ®£±£µÇ¯°ÊÆâ¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤¬£²£²Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤ËÅÅÏÃ¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÌÚÍµ¤È¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬ÁÈ¤à¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í¡½£±·è¾¡¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤Ï£²£²ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡Ä¾¸å¤«¤é¤º¤Ã¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¿²¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê¶õ¤¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¡Ë£±¡Á£²»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤â¤¦¥Û¥Æ¥ëµ¢¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç£²»þ´Ö¡¢¡Ø¤¤¤Þ¿²¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡Ê¤¬½Ð¤Æ¡Ë¡¢¿²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÉÔÌ²¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿È¹ÀëÇ·¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¤à¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤Í¡¢£²£°ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£