【北欧通貨】クローナ高基調継続も、今週は様子見ムード



先週のスウェーデン国立銀行（リクスバンク）金融政策会合で市場予想通り２会合連続の据え置きを発表したスウェーデン。今年対ドルで大きく買われているクローナは今月９．２２７を付けており、クローナ高基調が継続しているが、クリスマスを前にいったん動きが抑えられておりドルやウクローナ高圏でもみ合いが続く。

対円で先週の円安進行で節目の１７円を付ける動き。２００８年以来の１７円台乗せとなった。週明けにも１７．０２９と高値を更新したが、その後の円安の調整に１７．００割れ。



USDEK 9.2625 SEKJPY 16.975

