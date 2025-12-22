いいか、バカなまねは絶対にするんじゃねーぞ！――。

冬休み中の未成年者を狙う児童買春を防ごうと、プロレスラーの蝶野正洋さんを起用した東京都の啓発動画が好評だ。１８日にユーチューブで公開し、再生数は４日間で２７万回を突破。２２日からは東京・歌舞伎町の一角「トー横」付近の大型ビジョンでの放映も始めた。

動画は３０秒。蝶野さんは冒頭から黒いサングラスを光らせ、〈未成年から性を買うことは、犯罪だってわかってるよな？〉と、迫力の「蝶野節」で強調する。

さらに、警察に逮捕されるだけでなく、未成年者側に脅されたり、制裁名目でユーチューバーに晒されたりするリスクがあることや、その結果、家族や仕事を失うことを訴え、〈本当に大切なものってのは、失ってから気付いても遅せーんだよ〉と語りかける。

東急歌舞伎町タワーとユニカビルの２か所で２２日から来月１８日まで放映し、都民安全総合対策本部の公式ユーチューブでも公開している。同本部の担当者は「蝶野さんの警告を聞き、児童買春は犯罪だと改めて認識してほしい」と話している。