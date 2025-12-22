トム・クルーズが主演を務めるアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の新作映画『Digger（原題）』が、『DIGGER／ディガー』の邦題で2026年に日本公開されることが決定。あわせて第1弾特報映像が公開された。

本作は、『ミッション：インポッシブル』シリーズのクルーズと、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』『レヴェナント: 蘇えりし者』でアカデミー賞最優秀監督賞を2年連続で受賞したイニャリトゥ監督の初タッグ作。

かねてより2人の“異色タッグ“は報じられており、11月に行われたクルーズのアカデミー名誉賞授賞式で、イニャリトゥからクルーズへトロフィーが授与されるなど2人の動きに注目が集まっていた今回の“極秘プロジェクト”。今回ついにタイトルが明らかになった。原題の“DIGGER”を直訳すると「掘る人」だが、これが何を意味するのかなど一切明かされていない。

あわせて公開された第1弾特報映像では、クルーズが演じていると思われる人物が、スコップを持ちながら音楽に合わせて踊っているような動きと、「規格外の大惨事コメディ」というコピーが確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）