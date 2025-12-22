アクリートが急反発、ＦＥＡＩ社との合弁会社が事業を開始 アクリートが急反発、ＦＥＡＩ社との合弁会社が事業を開始

アクリート<4395.T>が急反発している。前週末１９日の取引終了後、１０月１６日に発表した米Ｆｏｒｗａｒｄ Ｅｄｇｅ－ＡＩ（以下ＦＥＡＩ社）との合弁会社Ｆｏｒｗａｒｄ Ｅｄｇｅ－ＡＩ Ｊａｐａｎに関して、ＦＥＡＩ社からの出資払込が完了し、合弁事業を開始したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



ＦＥＡＩ社は、米国家安全保障局（ＮＳＡ）が策定した商用国家安全保障アルゴリズムであるＣＮＳＡ２．０に準拠したハードウェア型ＰＱＣ（耐量子計算機暗号）暗号プラットフォーム「Ｉｓｉｄｏｒｅ Ｑｕａｎｔｕｍ（イシドール・クォンタム）」などを展開するグローバル企業。同合弁会社は、ＦＥＡＩ社の日本における戦略的拠点として設立され、ＦＥＡＩ社全製品の日本における販売・ライセンス供与ならびに保守・サポートを提供するとしている。なお、同件による２５年１２月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS