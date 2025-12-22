ついに完結！『レジデント・エイリアン』シーズン4、2026年2月10日（火）より日本初放送・配信

アメリカのコミックを原作に、奇想天外な設定とブラックユーモアを融合させて人気を博したSFドラマ『レジデント・エイリアン 〜宇宙からの訪問者〜』。その集大成となるシーズン4が、ついに日本初放送を迎える。

『レジデント・エイリアン』DVDリリース記念、インタビュー映像公開！ 地球に紛れ込んだエイリアンの目的は人類抹殺だった―。7月6日 … 『レジデント・エイリアン』DVDリリース記念、インタビュー映像公開！

人類抹殺のミッションはどこへ？愛すべき異星人、ついに完結

米コロラド州の小さな町、ペイシェンス。そこに不時着した一人のエイリアンがいた。彼の本来の目的は「人類抹殺」という恐ろしいものだったが、ひょんなことから殺害した医師ハリー・ヴァンダースピーグルに成り済まし、人間たちと交流を深める中でその決意は揺らぎ始める。

医師ハリーに扮するのは、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』や『アナと雪の女王』（声の出演）で知られる実力派、アラン・テュディック。人間社会に戸惑いながらも、どこか憎めない愛らしさを放つハリーを、アランはコメディとシリアスを巧みに織り交ぜながら完璧に体現している。

また、今シーズンもペイシェンスの町を彩る個性豊かなキャラクターたちが再集結。さらに、最近は『ストレンジャー・シングス 未知の世界』への出演でも知られる『ターミネーター』シリーズのレジェンド、リンダ・ハミルトンがマカリスター役として引き続き出演し、物語に重厚な緊張感を与える。宇宙人との交流という、SFにおける永遠のテーマを扱いながら、本作は唯一無二のエンターテインメントへと昇華されている。

衝撃のシーズン4

前シーズン、ハリーは別種のエイリアンである“ブルー”のヘザーと恋に落ちるも、切ない失恋を経験した。さらに、地球侵略を企む別の種族“グレイ”の存在が判明。事態を打開すべく月の基地へ向かったハリーだったが、そこで凶暴なエイリアン“カマキリ”に捕らえられてしまう。

最新シーズンでは、この“カマキリ”がハリーの姿に擬態して地球へと降り立つ。偽物のハリーがペイシェンスの町で人間たちの頭を食い荒らそうと暗躍する中、本物のハリーは囚われの身から脱出し、再び地球へ戻ることができるのか。

第1・2話では、主演のアラン自らが監督に初挑戦している点も大きなトピックだ。また、日本語吹替版でハリーを演じる人気声優・子安武人の怪演からも目が離せない。果たして、人類とハリーの運命はどのような結末へ向かうのか。その瞬間を、ぜひ見届けてほしい。

『レジデント・エイリアン４〜宇宙からの訪問者〜 ザ・ファイナル』はWOWOWにて2026年2月10日（火）放送スタート（全10話）[第1話無料放送]。WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信あり。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.