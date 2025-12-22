サクラメント・キングス vs ヒューストン・ロケッツ
日付：2025年12月22日（月）
開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）
最終スコア：サクラメント・キングス 125 - 124 ヒューストン・ロケッツ

　NBAのサクラメント・キングス対ヒューストン・ロケッツがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。

　第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし30-31で終了する。
　第2クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び57-68で終了する。
　第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサクラメント・キングスがリードし82-91で終了する。
　第4クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び112-112で終了する。
　オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにサクラメント・キングスがリードし125-124で終了する。
　試合はサクラメント・キングスの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-22 15:05:05 更新