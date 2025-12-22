【NBA試合速報】2025年12月22日（月） サクラメント・キングス vs ヒューストン・ロケッツ
サクラメント・キングス vs ヒューストン・ロケッツ
日付：2025年12月22日（月）
開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）
最終スコア：サクラメント・キングス 125 - 124 ヒューストン・ロケッツ
NBAのサクラメント・キングス対ヒューストン・ロケッツがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。
第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし30-31で終了する。
第2クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び57-68で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサクラメント・キングスがリードし82-91で終了する。
第4クォーターはサクラメント・キングスが試合を有利に運び112-112で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにサクラメント・キングスがリードし125-124で終了する。
試合はサクラメント・キングスの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-22 15:05:05 更新