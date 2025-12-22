「大変なことだ」タフネスが売りのマンU大黒柱が数試合の離脱か。同僚も驚き「彼が交代するなんて」
マンチェスター・ユナイテッドは現地12月21日、プレミアリーグ第17節でアストン・ビラと敵地で対戦。１−２で敗れた。
この一戦でブルーノ・フェルナンデスが故障するアクシデントが発生。31歳MFは、前半の終了間際にハムストリングを痛めた様子で、ハーフタイムで交代していた。
2020年１月に加入して以降、ポルトガル代表のプレーメーカーは、絶対的な主力としてチームを牽引してきた。今季もプレミアの開幕から全試合に先発し、５得点・７アシストをマークするなど欠かせない存在だ。
さらに特筆すべきは、高い稼働率だ。在籍期間で負傷離脱はほとんどなく、試合をスキップしたのは、膝の違和感があった2023-24シーズンの終盤の２試合ぐらいだ。
そんな丈夫な男が負傷したかもしれない。状態が懸念されるなか、代表でもチームメイトのディオゴ・ダロは、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに応じ「大変なことだ」とし、こう続けた。
「どれほど悪い状態なのかは分からないが、彼が交代するなんて。我々は彼がどれだけタフかを知っている」
また、ルベン・アモリム監督は「軟部組織の損傷だ。何試合か欠場することになると思うが、はっきりとは分からない。彼は常にコンディションが良い選手だから、回復はかなり早いかもしれない」と見通す。
早期の復活が期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
