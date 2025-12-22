DREAMS COME TRUEがNHKニュースのテーマ曲を書き下ろし！『首都圏ネットワーク』で1月から放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

毎週月曜から金曜の18時10分から首都圏の最新ニュースを深堀りしてお伝えしている『首都圏ネットワーク』。番組のあらたなテーマ曲をDREAMS COME TRUEが書き下ろした。

■NHKの放送センターがある渋谷はドリカムとしてデビューする前のふたりが出会った“出発の地”

今回、そうした縁もあり制作を依頼。幅広い世代に愛されているドリカムのテーマ曲を通じて、より多くの人にニュース・情報を届ける。

なお、2026年の最初の放送となる1月5日から番組内で使用される。

■DREAMS COME TRUE コメント

■番組情報

NHK総合『首都圏ネットワーク』

毎週月曜～金曜18:10～19:00

※NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信

※18:10～18:30 （東京・神奈川・千葉・埼玉・栃木・群馬）

※18:30以降（東京・神奈川・千葉・埼玉）

