22日15時現在の日経平均株価は前週末比908.96円（1.84％）高の5万416.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は803、値下がりは743、変わらずは54。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を223.28円押し上げている。次いで東エレク <8035>が200.55円、ＳＢＧ <9984>が165.46円、ファストリ <9983>が78.62円、ファナック <6954>が54.32円と続く。



マイナス寄与度は12.03円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、任天堂 <7974>が11.03円、ニトリＨＤ <9843>が10.32円、イオン <8267>が9.33円、ＫＤＤＩ <9433>が8.22円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、石油・石炭と続く。値下がり上位には陸運、空運、保険が並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

