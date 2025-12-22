福原愛さんの再婚と妊娠、中国ネット「幸せになって」

中国SNSの微博（ウェイボー）で22日、卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）の再婚・妊娠に関するワードがトレンド上位に浮上した。

福原さんは女性セブンの独占取材に応じ、一般男性のAさんと再婚し、第3子を妊娠中であることを明らかにした。

福原さんは2016年に台湾の卓球選手の江宏傑さんと結婚し、翌年に長女を、19年に長男を出産。その後、江さんとの泥沼離婚騒動を経て21年に離婚した。

Aさんとの交際が正式に始まったのは江さんとの離婚成立後。お互い結婚についてはこだわらず、信頼できるパートナーとしての付き合いを続けていけたらと思っていた。そんな時に、Aさんの家族から「結婚して家族として歩んでいってはどうか」と言われ、Aさんとの結婚生活について考えるようになり、25年初夏に入籍。その後、妊娠したことも分かった。新しい命、家族が増えることについては「率直にうれしい」と感じているという。

福原さんの再婚・妊娠報道について、中国の愛ちゃんファンからは「おめでとう」「新しい生活を始めたのですね」「幸せになって欲しい」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）