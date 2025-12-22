株式会社丸井は、男子日本代表で大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪に所属する髙橋藍の、初のポップアップショップを有楽町マルイにて開催することを発表した。

2026年1月16日（金）から2月8日（日）の期間に、有楽町マルイの7Fイベントスペースで行われる今回のポップアップでは、髙橋の歴代所属チームのユニフォームなどの展示や、初開催を記念したオリジナルグッズの販売、エポス会員限定の抽選会の実施などが予定されている。

エポス会員限定の抽選会では、イベントスペースにてエポスカードを利用して3,000円（税込）以上購入で、1会計につき1回オリジナルグッズが当たる抽選会に参加できる。また期間中、会場にてエポスカードに新規入会すると「撮り下ろしフォトステッカーコンプリートセット」がプレゼントされるとのことだ。

さらに、1月16日（金）の12:00からはマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でも商品が販売され、店舗と同様の抽選会とエポスカード新規入会特典があるほか、3Dプリントフィギュアや等身大ポスターなど、ネット通販限定のアイテムも用意があるとしている。