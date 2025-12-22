元AKB48メンバー、ガラッと“改名”「相馬結衣です」と発表 理由説明・アー写公開…「ヨコちゃんがソーちゃんになったのか」
元AKB48メンバーで俳優の横山結衣（24）が22日、自身のSNSを通じ、改名を発表した。今後は「相馬結衣」の名前で活動するとした。
SNSの名前も「相馬結衣」となり、「横山結衣改め相馬結衣です よろしくお願いします」と自己紹介。
本文では「本日より、横山結衣は相馬結衣として活動していきます。心機一転、俳優としてさらに頑張っていくため、祖父母の苗字をいただきました」と説明し、「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
相馬結衣staffのXアカウント（@somayui_staff）も開設され、新アーティスト写真が公開されたほか、新ファンクラブ「相馬りんご園」も案内された。
ファンからは「相馬結衣さん、改めてよろしくお願いします」「横ちゃん呼びはできなくなるって事かな？」「ヨコちゃんがソーちゃんになったのか」「ゆいちゃん呼びでいいのか？」など、多数のエールが寄せられている。
横山改め相馬は、2001年2月22日生まれ、青森県出身。AKB48のメンバーとして活動し、2021年11月に卒業した。その後、俳優に転身し、『美少女戦士セーラームーン』の舞台『Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live』では、セーラームーン／月野うさぎさ役を演じた。
