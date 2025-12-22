町田啓太（35）が22日、都内で行われた「ボートレース2026新CM発表会」に登壇し、ファーストサマーウイカ（35）、生瀬勝久（65）らと意気込みを語った。

ボートレースCMで初めて「教官」を主人公にした新シリーズ「ゼロからプロへ マチダ教官物語」で熱血教官マチダ役を演じている。「今度の主役は俺だ」という“主役宣言”のせりふを振り返り「なかなか言えない恥ずかしいせりふも堂々と言わせていただき、大変うれしかった」と笑顔で話した。

今後1年間のCMで主役が変わる可能性もあると聞かされ、「暫定なんですか？」と笑顔でツッコミ。ウイカから「私が主役です。ごめんなさい」と圧を受けると、「この1年気が抜けない。熱量をもって頑張りたい」。いちばん輝いていた教官は誰かという質問には「申し訳ないんですけどやっぱり僕。主役宣言しちゃったので」と自信をみせた。

役作りのため、福岡・柳川にあるボートレーサー養成所も訪れたという。「フレッシュな若々しさはあるんですけど、しっかりやるところはやるという厳しい世界。訓練生と教官の間でとても良い関係が築かれているのだと思って、背筋が伸びました」とし、「訓練生たちと苦楽をともにして成長できるキャラクターにできたら」と話した。

2026年の目標について「年男なので、うま年で駆け巡っていきたい」。ウイカは年末年始の過ごし方を聞かれると「ボートレースって1月1日からやっている。新年早々、今年の運だめしに行きたい。地元の住之江にボートレース場があるので勝負したい」と話していた。

この日は、訓練生役の細田佳央太（24）、安斉星来（21）、吉田晴登（25）も登壇した。新CMは1月1日から公開。