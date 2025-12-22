女優吉永小百合（80）が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。出演料の交渉について語る場面があった。

番組では、吉永が独立直後に出演した1981年（昭56）の放送回をVTRで振り返った。

映像の中で吉永は、独立の経緯について「30も半ば過ぎて、『はい』と『いいえ』を自分の意思できちっと言えるようにならないと。せっかく自分の人生だからと思って」と説明。出演料の交渉を自分で務めていることについても「前の晩からあれこれ考えて、どういうふうに持っていったらいいか。いろんな他の話をしちゃうと私は絶対言えなくなっちゃう。とにかくまずその話をしようと思って。前の晩眠れないんです」と戸惑いを明かし、「『まずお願いしたいことがあります』って言ったんです。『ちょっと考えていただきたい』って。とても恥ずかしいですね」と苦笑しながら話すシーンがあった。

スタジオに戻り、司会の黒柳徹子から「出演料のことはご自分で進められたの？ あの時」と聞かれると、笑顔の吉永は「はい。最近では大体相場というか。何も言わなくても…いただけるので大丈夫に」と心の負担が軽くなった様子。また「今もマネジャーはなくてやってらっしゃるの？」と現在のことを質問されると、吉永は「スタッフはおりますけども、いわゆるマネジャーという形の人はいないですね」と話していた。