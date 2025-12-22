¡Ú12·îÂè4½µÈ¯Çä¡ÛÆÃ»£ºÇ¿·¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯! - DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¼¥Ã¥Ä¡¦¥¼¥í¥ï¥ó¡¦¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ÉÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢12·îÂè4½µ¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÆÃ»£´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö@CTION RIDE(¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼4¡×¡¢¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡û@CTION RIDE(¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼4
@CTION RIDE(¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼4
¡Ö@CTION RIDE(¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼4¡×¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É¡×Âè4ÃÆ¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÈÀìÍÑÂæºÂ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæºÂ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÊ£´ã¤Ï¥¯¥ê¥¢Â¤·Á¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£»ÅÍÍ¤À¡£²Á³Ê¤Ï500±ß¡¢Á´4¼ï¡£
¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¡£
¡û¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01¡×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎDX¥í¥Ü¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÀïÂâ¥í¥Ü¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾åºÇ¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤ÀïÂâ¥í¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£²Á³Ê¤Ï500±ß¡¢Á´5¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡×¡Ö¥´¡¼¥«¥¤¥ª¡¼¡×¡Ö¥¬¥ª¥¥ó¥°¡×¡ÖRV¥í¥Ü¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥í¥Ü¡×¡£
¡û@CTION RIDE(¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼4
¡Ö@CTION RIDE(¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼4¡×¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥É¡×Âè4ÃÆ¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÈÀìÍÑÂæºÂ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæºÂ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼«Í³¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÊ£´ã¤Ï¥¯¥ê¥¢Â¤·Á¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£»ÅÍÍ¤À¡£²Á³Ê¤Ï500±ß¡¢Á´4¼ï¡£
¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¡£
¡û¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º DX¥í¥Ü¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01¡×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎDX¥í¥Ü¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÀïÂâ¥í¥Ü¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾åºÇ¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤ÀïÂâ¥í¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£²Á³Ê¤Ï500±ß¡¢Á´5¼ï¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡×¡Ö¥´¡¼¥«¥¤¥ª¡¼¡×¡Ö¥¬¥ª¥¥ó¥°¡×¡ÖRV¥í¥Ü¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥í¥Ü¡×¡£