「冬コーデに合うバッグない」→ 解決！【ZARA】荷物がしっかり入りそう♡「おすすめ品」

手持ちのバッグが冬コーデにイマイチ合わない……。新調するなら、デザイン性はもちろん収納力も高いアイテムが頼りになりそう。そこでおすすめしたいのが、【ZARA（ザラ）】でゲットできる大きめのバッグ。フェイクファーやキルティングなど冬ムード満点な素材で、コーデのアクセントにぴったり。冬の相棒候補としてチェックしてみて。

ふわふわ素材で季節感を高めて

【ZARA】「MAXI フェイクファーバケットバッグ」\7,990（税込）

ふわふわとした手触りの良さそうなフェイクファーのバッグ。ニュアンス感のあるカラーが上品で、甘すぎないのが嬉しいポイント。サイズは約38cm × 41cm × 7.5cmと、たっぷり荷物が入りそうな大きさです。ワンハンドルのシンプルなデザインのため、幅広いコーデにマッチする予感。

カジュアルなのに大人っぽいキルトバッグ

【ZARA】「キルト加工エフェクトトートバッグ」\3,990（税込・セール価格）

ぷっくりとした立体的なキルティングが、冬ムードを盛り上げてくれるバッグ。光沢のある上品な生地が使われており、カジュアルながらも大人っぽい雰囲気が漂います。大きさは約24cm × 40cm × 13.5cmとたっぷりマチが付いているので、収納力もしっかりありそう。内側には小物の収納に便利なジッパーポケット付き。コーデの引き締め役になる黒のバッグは、大人コーデの頼れる存在になりそうです。

