相場展望12月22日号　米国株: 1月利下げ観測強まる、クリスマス・損益通算の売り圧力に注意　中国株: 上海総合指数は当局により監督管理、「国家隊」の買い支えも　日本株: 相場は底堅く、「W型」で推移継続か

■I．米国株式市場

●1．NYダウの推移

　1）12/18、NYダウ＋65ドル高、47,951ドル　2）12/19、NYダウ＋183ドル高、48,134ドル

●2．米国株：CPI改善で1月利下げ観測強まる、クリスマス・損益通算の売り圧力に注意

　1）米国消費者物価指数（CPI）改善で、1月利下げ観測が強まる⇒株高要因　　・11月消費者物価指数（CPI）は、前年比＋2.7％と、予想＋3.1％を下回った。　　・このため、2026年も追加利下げ期待が強まり、米国株にとって追い風が吹くとの見方が優勢。　　・WTI原油先物市場が値下がり基調であることも、物価上昇に抑制的に働くと思われる。

　2）年間損益通算の売り圧力が増す時期にある　　・例年、年末になると含み損を抱えた銘柄に売りが出る傾向がある。2025年の税務申告に当たり、株式売却益を減らして税金納付額を減らしたいという投資家心理が働くためだ。　　・ただ、その動きも今週で終了するだろう。　　・来週は、年末の株式運用評価をよくするためのお化粧買いがみられそうだ。

　3）クリスマス休暇入りが今週後半から始まる　　・市場参加者数が減少するため、商いは薄く、株価の値動きが大きくなりやすい。　　・クリスマス休暇のため、持ち高調整の売りが出やすい。

●3．米国11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる（フィスコ）

　・米国労働局が発表した11月消費者物価指数（CPI）は、前年比＋2.7％と、予想＋3.1％を下回った。伸びは9月＋3.0％から鈍化し、7月来の低水準となった。　・米国連邦準備理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前年比＋2.6％と、予想＋3.0％を下回った。9月＋3.0％から鈍化し2021年3月以来の最低の伸びを記録した。

■II．中国株式市場

●1．上海総合指数の推移

　1）12/18、上海総合＋6高、3,876　2）12/19、上海総合＋14高、3,890

●2．中国株：上海総合は中国共産党・政府筋に監督管理されており、「国家隊」の買い支えあり

　1）中国本土マーケットの上海総合指数は、中国共産党・政府により強力に管理監督されている　　・空売りは相場終了30分前から規制。　　・相場が軟弱になると、「国家隊」と呼ばれるファンドや国有企業からに買い支えがある。その資金は、国有銀行が供給している。

■III．日本株式市場

●1．日経平均の推移

　1）12/18、日経平均▲510円安、49,001円　2）12/19、日経平均＋505円高、49,507円　

●2．日本株　：　相場は底堅く、「W型」で推移継続か

　1）日経平均は「W型」での推移が続く　　・日経平均の推移　　　　　11/19　　　48,537円　　　　　11/20　　　49,823　　　　　+1,286円高　　　　　11/26　　　48,625　　　　▲1,198円安　　　　　11/28　　　50,253　　　　　+1,623円高　　　　　12/01　　　49,303　　　　▲ 950円安　　　　　12/04　　　51,028　　　　　+1,725円高　　　　　12/18　　　49,001　　　　▲2,027円安　　　　　12/19　　　49,507　　　　 506円高

　　・日経平均は「W型」で推移しており、12/22の大幅高を示唆している。

　2）日経平均は大幅高と大幅安を繰り返すという周期にあり、しばらく継続と予想　　・日経平均は大幅安の日でも、項目別内容はプラスが続く。

　　・新高・新安値、値上がり・値下がり銘柄数の推移と、日経平均の状況。　　　　　　　　12/01　　12/05　　12/11　　12/15　　12/17　　12/18　　12/19　　　新高値　　　206　　　46　　　　94　　　209　　　27　　　　51　　　113　　　新安値　　　 10　　　17　　　　34　 　　11　　　23　　 　　9　　　　7　　　値上がり　　299　　 312　　　 207 　　1,218　　 662　 　1,051　 　1,161　　　値下がり　 1,268 　1,245　 　1,361　　　346　 　882　 　　503　　　385

　　　日経平均　▲950　 ▲536 　　▲453　　▲668 　＋128　 　▲510　　＋505

　　・新高安値、値上がり・下がり銘柄数の状況をみると、株式相場の勢いは強さを失っていない。当面は「W型」が続くと思われる。　　・ただ、騰落レシオ（6日）は12/19に155.93と高値圏入りのため->急落リスクには注意したい。

　3）日銀は12/19に政策金利を+0.25％引上げ⇒追加利上げの可能性は高い　　・「日銀は利上げを急がない」との観測が強まり、日本・米国の金利差は当面大きく縮まらないとの見方が広がり、円相場は1ドル＝157円台と約1カ月ぶりの円安方向に進展した。　　・円安は輸入物価の値上がりから物価上昇につながるため、日銀は追加利上げの判断をする可能性がある。

　4）日経平均と寄与上位の状況・・AI・半導体に一極集中の流れ　　（1）12/18、日経平均▲510 円安、寄与上位5銘柄は▲451円安で▲88.43％占める　　　・寄与上位5銘柄　　　　　　 寄与度　　 　　株価　　　　　　アドバンテスト　　　 ▲172円安　　 ▲645円安　　　　　　ソフトバンクG　　　 ▲126　　　 　▲630　　　　　　東京エレクトロン　 　▲101　 　　　▲1,010　　　　　　ファナック　　　　 　▲ 26　　　　▲154　　　　　　ファーストリテイ　　 ▲ 26　　　 ▲320　　　　　　　合計　　　　　　　 ▲451

　　（2）12/19、日経平均＋505 円高、寄与上位5銘柄は＋433円高で＋85.74％占める　　　・寄与上位5銘柄　　　　　　 寄与度　　 　　株価　　　　　　ソフトバンクG　　　 ＋199円高　　　＋990円高　　　　　　アドバンテスト　　　＋104　　　　　＋390　　　　　　東京エレクトロン　　＋89　　　　　＋890　　　　　　フジクラ　　　　　　＋22　　　　　＋670　　　　　　豊田通商　　　　　　＋19　　　　　＋187　　　　　　　合計　　　　　　　＋433

　　　・海外短期筋は、前日の米国株高を買いの好材料とみて株式先物を買い進んだ。日経平均の上昇には、海外短期筋の買いが必要な状況は変わらない。

　5）海外筋はクリスマス休暇入り　　・クリスマス休暇入りが今週後半から始まり、市場参加者が減少する。そのため、今週前半がかき入れ時となり、市場は活況となりそうだ。　　・クリスマス前から商いは閑散となるため、値動きが大きくなることに注意。

■IV．注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

　・6594　ニデック　　　　　創業者退任で効果期待　・6857　アドバンテスト　　業績好調　・9984　ソフトバンクG　　 AI関連投資期待

執筆者プロフィール

中島義之　（なかしま　よしゆき）
1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou