アニメ『マッシュル』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」制作決定！ 特報＆新キャラクター設定画解禁
アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』の第3期「三魔対争神覚者最終試験編」の制作が決定し、2027年に放送されることが、12月20日開催の「ジャンプフェスタ2026」にて発表された。併せて、3期制作決定特報、ティザービジュアル、新キャラクター設定画が解禁された。
【動画】2027年放送決定！ アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』第3期制作決定特報
本作は、甲本一による“筋肉×魔法”のアブノーマル魔法ファンタジー同名漫画を映像化したテレビアニメ。魔法が当たり前の世界を舞台に、魔法学校でトップの“神覚者”を目指しながら鍛え抜かれたパワーで全ての魔法を粉砕する主人公マッシュら個性豊かなキャラクターたちの友情、戦い、シュールなギャグを描く。
3期キャラクターデザインは『俺だけレベルアップな件』サブキャラクターデザインなどを務める古住千秋が担当。このたび、3期ティザービジュアルが初解禁された。
また、「ジャンプフェスタ2026」『マッシュル‐MASHLE‐』ステージに登壇したキャスト3名（小林千晃、川島零士、石川界人）が演じるキャラクター、マッシュ＆フィン＆ランスの新キャラクター設定も初公開された。
アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」は2027年放送。
