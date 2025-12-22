¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¿¬¤«¤é¥Ï¡¼¥È¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¶²ÉÝ±ÇÁü¡×¡Ö¼êÉÊ¤Î¼ï¤¬£÷¡×
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬12·î19Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡Ø¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¡×¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¿¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë»Å¹þ¤ó¤À»æ¿áÀã¤¬»¶Íð¤·¡¢¹²¤Æ¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¿¬¤«¤é°î¤ì¤¿¤â¤Î
¡¡ÅöÈÖÁÈ¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¸µAKB48¤Î²¬ÉôÎÛ¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢Íè½µ¤Ï8·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤Î5¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿Ê¹ÔÌò¤¬¹ð¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥À¥ó¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥Á¡¼¥à¤Ë¤âµÕÅ¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡©¤Ê¤¤¤È¤«¡©¡×¤È¥«¥ó¥Ú¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ï¥À¥á¤À¤«¤é¡ª¤ª´ê¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¡ª¡×¤Èº©´ê¡£¡Ö¤Ê¤¤¤È¤«¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤Î¥«¥ó¥Ú¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ªËÜÅö¤Ë¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÎ©Ê¢¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿Ê¹ÔÌò¤¬¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢²¿¤«¤ª¿¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë²¬Éô¤â¡Ö²¿¤³¤ì¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¿¬¤«¤é½Ð¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸«¤ë¤È¡¢¾²²¼¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¥Ï¡¼¥È·¿»æ¿áÀã¡£°ìÆ±¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¶²ÉÝ±ÇÁü¡×¡Ö¼êÉÊ¤Î¼ï¤¬w¡×¡ÖÉÝ¤¤¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¿¬¤«¤é¥Ï¡¼¥È¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÃæ¡¢¤è¤¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë»æ¿áÀã¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»æ¿áÀã¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢À¹¤êÀ¹¤ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»µ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë