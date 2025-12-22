女優の黒柳徹子（92）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した女優・吉永小百合（80）の着物の着こなし方を絶賛する場面があった。

14歳で映画デビューし、今年66年になる吉永。今年11月には、出演映画全124作品のスチール写真と、写真家の篠山紀信さんが1972年から95年にかけて撮影した作品を収録した写真集を発売した。

出版の経緯について、吉永は「世界文化社っていう会社が80年を迎える。それでちょうど80という年は私も合致する」といい、「篠山さんにずいぶん撮っていただいたので、ご恩返しのつもりも」と告白。写真集の表紙が登場すると、黒柳は「ああ綺麗！」と声を上げた。

篠山さんとの出会いは1984年。吉永は「おはんっていう宇野千代さんの作品を、市川崑監督が映画化されて、それをモチーフに篠山さんが写真を撮られた」と説明。「衣装もおはんの映画の時の衣装」と、吉永が着物姿でたたずむ1ページが紹介されると、黒柳は「綺麗ね、絵のようですね、なんかね」と絶賛した。

撮影当時について、吉永は「篠山紀信さんはこういう写真を撮ってる時に、凄くモデルを乗せるのがお上手でいらっしゃる」と回想。「“アラ、いいわよ”とか、そういう女性的な言葉で、本人がその気になっていくというか、不思議な方」と振り返った。

そしてえり元がややはだけた姿に、黒柳が「着崩れ方がいいですよね」と触れると、吉永は「着物って着方によっていろいろなことを表現できる」と解説。「昔は着物を“グズグズに着るのがいいんだ”っていうふうに市川崑さんもおっしゃってました」と続けたが、「でもそのグズグズさがなかなかうまくいかなくて、叱られたこともあります」と告白。黒柳も「グズグズにしようと思っても、グズグズにならないんですよね」と同意していた。