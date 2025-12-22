¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¸ì¤ë¡È°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡É¡¡ºÇ¶á¤â¿Íµ¤´ë²è¤Ë¼«¤éËë°ú¤¡Ö°ú¤»ß¤á¤ÆÄº¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬22Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¦¤Æ¤Ä¤¸¤¬ÍèÇ¯¤Î½Ð±é¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹Ãæ¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Í°ú¤ºÝ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö´«¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡×¤È¤Æ¤Ä¤¸¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤ß¤½¤ä¤·¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ä¤«¤éÂçÂÎÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤è¡£¤¤¤¤³Ê¹¥¸À¤¦¤È¤Í¡Ä¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈþ³Ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢½µ´©Ê¸½Õ¡Ê¤Î¥³¥é¥à¡Ë¤ÏÍè½µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤â¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ó¡¢2Ç¯¡ªÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡£°ú¤»ß¤á¤ÆÄº¤¤¤¿¤ó¤ä¤±¤É¤Í¡¢Ëë¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢½ñÀÒ²½¤â¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥³¥é¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÇ¾¤ß¤½¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÌÌÇò¤¤¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¸¤Æ¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÆþ¤ì¤¿¤¤¡£1²óÅÏ¤¹¤Î¤¬5Âê¡£5Âê¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¡×¤È¶ìÏ«¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ÇËë¤ò¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö·é¤¤¤ä¤í¡©»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡È¤³¤ÎÊÕ¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¤¡É¤È¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£