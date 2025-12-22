北陸新幹線の敦賀以西の延伸ルートを巡り、石川県選出の自民党国会議員でつくる自主研究会は２１日、中間報告をとりまとめた。

延伸で得られる利益を費用で割った費用対効果が「１」以上となることが整備新幹線の着工条件の一つだが、独自試算では現行の「小浜・京都ルート」は１を下回ることを示し、幅広い案を検討する重要性を訴えた。

試算によると、小浜・京都ルートの費用対効果は京都駅に新駅を設置する案で０・５５。一方、滋賀県米原市を通る「米原ルート」は直通の場合で２・０２、乗り換えが生じる場合でも１・７７となった。琵琶湖西岸を通る「湖西ルート」は、直通で１・２４、乗り換えで１・５３となり、いずれも小浜・京都ルートより費用対効果が高いとした。

北陸新幹線の延伸を巡っては、政府・与党が２０１６年に小浜・京都ルートを選定。これに対し、昨年発足した自主研究会は事業費の独自試算などを進め、米原ルートの方が事業費や工期の面で優位性があると指摘していた。

与党整備委員会は今月１５日、３ルートを含む計８ルートを再検討すると決めた。岡田直樹参院議員は「まだまだ道半ばだ。早期かつ確実な全線開業の見通しがつくまで我々も議論していきたい」と述べた。