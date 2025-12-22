すべてのイヤホンを翻訳イヤホンに。Googleの翻訳機能がとてつもなく進化
いよいよ世界中の人とコミュニケーションできる日がやってきた？
AIの登場によって一気に精度が向上した言語翻訳。そして時代はリアルタイム翻訳に突入しています。Apple（アップル）やSamsung（サムスン）が自社のイヤホンでリアルタイム翻訳に挑む中、なんとGoogle（グーグル）は、どんなイヤホンも翻訳イヤホンにするアップデートを展開してきました。現時点で展開はアメリカとインドのみですが、近々暮らしを一変させてくれそうなアップデートです。
Google翻訳にGemini採用で性能アップ
GoogleはGemini を基盤としたテキスト翻訳を、検索およびGoogle翻訳アプリに導入し、より賢く、より自然で、より正確な翻訳を実行してくれるようになります。
さらにGeminiのネイティブな音声から音声への翻訳機能で、イヤホンでリアルタイムに自然な翻訳を聞ける新しいライブ翻訳のベータ版も、アメリカとインドで提供開始されます。慣用句の訳も直訳から自然な訳にアップデートされているということなんです。
日本での展開は未発表
このアップデートは、アメリカとインドで展開され、英語と約20言語（スペイン語、ヒンディー語、中国語、日本語、ドイツ語を含む）間の翻訳に対応しています。対象は、Google翻訳アプリ（Android・iOS）およびWebです。
そして今回のアップデートの最も大事なポイントは、どのヘッドホンでも使用可能で、70以上の言語に対応しているというところ。
Googleが提供する検索アプリ、翻訳アプリはデバイスそしてOSを問わず展開されています。そこで特にイヤホンのくくりもないとすれば、どんなデバイスどんなOSを使っていても、Googleのアプリさえ入れておけば、すぐにほとんどの言語がリアルタイムで翻訳できるようになるということです。
今後の展開予想
今回のアップデートでは、残念ながら日本は展開エリアに含まれていませんでした。しかし、対応言語に日本語が含まれていることから、日本での公開も秒読みといってもいいかもしれません。
2026年にはiOSおよびさらに多くの国への展開を予定しています。
というリリースから、次のPixel発売（7月ごろ）と合わせて、展開国が増える可能性が高そうです。
異なる言語で会話をしたいとき、海外でコミュニケーションを取りたいとき、あるいは外国語のテレビ番組や映画を観るときなど、イヤホンをつけて、Google翻訳アプリを開いて「ライブ翻訳」をタップするだけで、好みの言語によるリアルタイム翻訳を聞くことができます。
特に日本では、インバウンドの旅行者を見かける機会も増えました。Geminiさえあれば、英語で話しかけられても日本語で聞こえるので、コミュニケーションにまごつく心配もなさそうです。
さらにGoogleは、ただの翻訳アプリからの脱却を試みています。それが言語習得ツールとしての機能追加です。
今回のアップデートでは、Google翻訳アプリの言語学習ツールも拡張され、スピーキング練習に基づいたより的確なフィードバックが得られるようになります。
さらに何日連続で学習したかを記録する機能も導入し、学習の進捗や継続性を明確に確認できるようになります。この機能はドイツ、インド、スウェーデン、台湾を含む約20の新しい国に拡大され、より多くの人が語学スキルを磨けるようになるとリリースされています。
ただの翻訳アプリから、言語に関するお悩みは、すべてGoogle翻訳さえ入れておけばすべて解決なんて日が来るかもしれません。言語に関する悩みは2025年で終わりを迎えそうです。
Source: Google