ソフトバンクは22日、台湾プロ野球の味全から今オフ海外移籍制度を申請した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）の獲得を発表した。徐は「このたび、私を評価、そして信頼し、より高いレベルで挑戦する機会を与えてくださった福岡ソフトバンクホークスに心から感謝しています」とコメントした。

背番号は日本ではエースナンバーとされている「18」に決定。ソフトバンクではこれまでに新垣渚や松坂大輔、今季までは武田翔太が背負った。

最速158キロを誇る快速球右腕の徐は2020年に台湾プロ野球のドラフト1位で味全に入団。右肘手術を乗り越えたプロ4年目の23年にチームの台湾シリーズ制覇に大きく貢献してMVPを獲得した。今季は登板19試合で5勝7敗、防御率2・05だった。日本球界でエース級の活躍を見せることはできるか。

◇福岡に移転してから背番号「18」を付けた選手一覧

山内和宏（1989）

山内和宏、村田勝喜（90）

村田勝喜（91〜93）

渡辺智男（94〜97）

吉田豊彦（98）

松修康（99〜2000）

新垣渚（03〜14）

松坂大輔（15〜17）

武田翔太（18〜25）