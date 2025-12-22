¡Ö¤³¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¼è¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÁó°æÍ¥¤Á¤ã¤óÍî¤È¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×48ºÐ»³Î¤Î¼ÂÀà¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¼«»£¤êá¤Ë¡ÖÃ¯?!¡×¡Ö¤¤¤«¤Ë¥á¥¬¥Í¤«¡×
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤·¤Ç¼«»£¤ê¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ(48)¤¬àÊÌ¿Í¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍè¤¿¤¼ÀÐÀî¡ª ¼«»£¤ê¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´Ñ¸÷¤ª¤¸¤µ¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£JR¶âÂô±Ø¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î1Ëç¤Ë¡Ö¤³¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¼è¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÁó°æÍ¥¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤È¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑÁõ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ã¯¡©¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤ÎÊÑ¤Ê¥á¥¬¥Í¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¤¤«¤Ë¥á¥¬¥Í¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³Î¤¤Ï2019Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥(40)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤È·ëº§¡£22Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£