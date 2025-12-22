¡Ö¤Ê¤¼Îô²½¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×56ºÐÀõ¹áÍ£àµ×¡¹¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥Ó¤ë¡×¡ÖËÜµ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõ¹áÍ£(56)=µÜºê¸©½Ð¿È=¤¬µ×¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¡¦¥°¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡¡Web LEON¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÃËÀ¸þ¤±Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖWeb LEON¡×(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£
¡¡²°³°¤Ç»£¤Ã¤¿É½¾ð¥¢¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼ã¡¹¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¤¡¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª¥Ó¥Ó¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤¼Îô²½¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ·¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ìÃæ¤Ç¡¼¤¹¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇËÜµ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈ´·²¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£