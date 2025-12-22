¡Öº¸ÏÓ¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤ß¤¿¤¤¡×33ºÐ½÷Í¥àÆù´¶Åªá¥µ¥¦¥ÊÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö±ð´¶¥ä¥Ð¤Ã¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡×
¡Ö¤¢¤È¼ê¤Î¥´¥à³°¤»¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¸ý°¡Íüº»(33)¤¬à°µ´¬¤Î¥µ¥¦¥ÊÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤À¤¢¤¤¤¹¤¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤À¤¤¤ÖÁ°¤Î¤À¤±¤É¡¡º¸ÏÓ¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤ß¤¿¤¤¡¡¤¢¤È¼ê¤Î¥´¥à³°¤»¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥¦¥ÊÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤¤¿åÃå»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÅ±ð¤Ê1Ëç¤Ë¡ÖÈ©¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö±ð´¶¥ä¥Ð¤Ã¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½Ð¸ý¤Ï2016Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥³¡¼¥ëABC¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£16Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£º£·î¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿·àÃÄ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó´ã¶À¤Î´úÍÈ¤²¸ø±é¡ÖÁòº×¤Ë¤Æºé¤¯¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£