ÅÅ·â¥µ¥¦¥Êº§¤«¤é3Ç¯¡ÄÀ¶¿å¤ß¤µ¤È¡¢16ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤Îàµº¤ìá·ëº§µÇ°Æü¡Ö¤á¤Á¤ã¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤³¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤è¤Ê¡¼¡×
ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤êÊÑ´é¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹àÁÇ¤Î2¿Íá
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È(33)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£16ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº(49)¤È·ëº§¡£àÅÅ·â¥µ¥¦¥Êº§á¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤é3Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼·ëº§µÇ°Æü¡¡4Ç¯ÌÜ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ë¡¢Âç¾Ð¤¤¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¾Ð´é¤ÇºÂ¤ê¡¢ÊÑ´é¤ò·è¤á¤¿¤êÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨!¤³¤Î¤ªÆóÊýÉ×ÉØ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤è¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£