ATM狙った大胆手口の強盗団が逃走中　車で店に突っ込みATM丸ごとロープにつないで引きずり出すも…　アメリカ

アメリカ・ワシントン州でドラッグストアを狙った強盗事件の一部始終がカメラに捉えられた。店に車で突っ込み、現金が入っているATMを引きずり出して逃走した。

車で店内に突入する深夜の強盗

アメリカ・ワシントン州で目撃されたのは、強盗に狙われたドラッグストア。犯行の一部始終がカメラに記録されていた。

3日午前3時半頃、店の外で光る車のライト。次の瞬間、車は入口に勢いよく追突した。

運転ミスかと思いきや、再び追突すると入口をこじ開けた。

その直後に現れたのは、帽子をかぶった強盗団だ。

強盗団はATM引きずり出し逃走したが…

目当ては、大きな白い箱。大量の現金が入っているとみられるATMだった。

強盗団はロープのようなもので、車とATMをつなぐと強引に引きずり出し逃走した。

目撃者：

ATMを引きずりながら逃げました。

通報を受けた警察が強盗団の車を追跡すると、路上に白い物体が現われた。発見されたのはATM。

ロープが切れたのか、強盗団はATMを置き去りにしていった。派手な犯行も、失敗に終わった強盗団は逃走を続けている。

（「イット！」 12月19日放送より）