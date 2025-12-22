Ｈ3ロケット8号機、打ち上げ失敗

H3ロケットが22日、2度の延期を経て鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。搭載した衛星を予定した軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。

H3ロケット8号機は、22日午前10時51分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。

しかし、搭載した日本版GPS衛星「みちびき5号機」を高度450キロの軌道に投入する前に、第2段エンジンが予定より早く燃焼を停止しました。

関係者によりますと、衛星を軌道に投入することはできず、打ち上げは失敗しました。

ロケットには、スマートフォンやカーナビなどの位置情報の精度向上や、災害情報の発信などに役立てられる「みちびき5号機」が搭載されていました。

H3ロケット8号機は、機体の装置の不具合などで2度延期されていました。

JAXAが会見「原因の究明を進める」

JAXAなどは午後２時半すぎから会見を開いています。

JAXAは、「みちびき5号機に関係する皆さま、地元をはじめご支援いただいている皆さま、国民の皆さまのご期待に応えられず、深くお詫び申し上げます。」とコメントを発表しました。

打ち上げ結果の速報によると、第2段エンジンの１回目の燃焼停止が予測より27秒遅く、２回目の燃焼も予測より15秒遅かったものの、直後に停止してしまったということです。

JAXAの山川宏理事長の説明によると、推力に直結する第２段エンジンの水素タンクの圧力が１段目の燃焼中から徐々に減少し、第2段エンジンに着火はしたものの、圧力はかなり低い状態で、正常に機能しなかったということです。

搭載していた衛星「みちびき５号機」を分離できたかどうかは確認中です。

JAXAの山川宏理事長は「失敗の原因が第2段ロケットにあるかどうかも含め、H3ロケットの信頼を回復できるよう全力で原因の究明を進める」としています。

