東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00

結果 3.00%

予想 3.00% 前回 3.00%（1年)

結果 3.50%

予想 3.50% 前回 3.50%（5年)



※要人発言やニュース

【日本】

三村財務官「市場の動きは一方向で急激、行き過ぎた動きには適切に対応」

木原官房長官「足元の動きは一方向で急激、行き過ぎた動きには適切に対応」



【その他】

イスラエル首相がトランプ米大統領にイラン再攻撃について説明へ

イラン革命防衛隊によるミサイル演習はイスラエル攻撃準備の可能性



【中国】

元エヌビディア幹部創業の中国半導体企業ムーア

エヌビディア製ハードウェアへの依存低減を目的とした新世代AIチップを発表

新GPU「Huashan」はエヌビディア「Hopper」「Blackwell」と競合する位置づけ



【韓国】

サムスン電子の「HBM4」がエヌビディア試験で最高スコアを記録

動作速度と電力効率の点でメモリメーカーの中で最高の結果を達成

外部サイト