『M-1』決勝翌日…大阪吉本のトリオ、解散を発表 「にんげんっていいな」やなぼう＆松井はコンビ、星河はピン芸人へ
大阪吉本のお笑いトリオ・にんげんっていいな（やなぼう、松井正平、星河）が22日、それぞれのSNSを通じ、解散を発表した。
【写真】にんげんっていいな解散…やなぼう・松井・星河それぞれのメッセージ
やなぼうは「この度、にんげんっていいなは解散することになりました」と伝え、「松井とコンビ時代に星河にトリオになろうと誘った時『売れるビジョンが見えない』と断られたことがありましたがいつのまにか本当にビジョンが見えなくなりました」と告白。
その上で「ただにんげんっていいなとしてトリオで活動できてたことは本当によかったです。いろんなテレビにも出させてもらってたり、経験もさせてもらえました。走馬灯で出てくるなら確実に色濃く出る思い出に残る8年間でございました。
にんげんっていいなに関わってくださった方々、応援してくださった方々本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「これからはやなぼうと松井でコンビで活動致します」と伝えた。
松井は「この度、にんげんっていいなは全員卒業する事となりました！そして僕とやなぼうが【なるほどなぁ】 というコンビになり星河はピンでの活動となります！」と説明。
星河は「（解散）理由としては方向性の違いとお笑いの温度差を感じたからです。にんげんっていいなに関わってくれた全ての方々直接この報告を伝えることが出来ずすみません。やなぼう、松井、星河3人とも芸人は続け今後、芸人としてなにかしら良い報告ができたらなと思っています」と呼びかけた。
3人は、NSC大阪33期生。大阪・よしもと漫才劇場などで活動。『M-1グランプリ2025』では、2回戦敗退だった。決勝翌日の解散発表となった。『水曜日のダウンタウン』にも出演経験がある。
【写真】にんげんっていいな解散…やなぼう・松井・星河それぞれのメッセージ
やなぼうは「この度、にんげんっていいなは解散することになりました」と伝え、「松井とコンビ時代に星河にトリオになろうと誘った時『売れるビジョンが見えない』と断られたことがありましたがいつのまにか本当にビジョンが見えなくなりました」と告白。
その上で「ただにんげんっていいなとしてトリオで活動できてたことは本当によかったです。いろんなテレビにも出させてもらってたり、経験もさせてもらえました。走馬灯で出てくるなら確実に色濃く出る思い出に残る8年間でございました。
にんげんっていいなに関わってくださった方々、応援してくださった方々本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「これからはやなぼうと松井でコンビで活動致します」と伝えた。
星河は「（解散）理由としては方向性の違いとお笑いの温度差を感じたからです。にんげんっていいなに関わってくれた全ての方々直接この報告を伝えることが出来ずすみません。やなぼう、松井、星河3人とも芸人は続け今後、芸人としてなにかしら良い報告ができたらなと思っています」と呼びかけた。
3人は、NSC大阪33期生。大阪・よしもと漫才劇場などで活動。『M-1グランプリ2025』では、2回戦敗退だった。決勝翌日の解散発表となった。『水曜日のダウンタウン』にも出演経験がある。