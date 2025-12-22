元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa」が出場することについて言及した。

三崎氏は「僕は世界を旅してきたから、人種差別が良くないのはわかります。でも、その国の文化を尊重することは最も大切なことだと思う」としつつ、「日本の公共放送が意図の有無に関わらず、原爆という日本にとって重い過去を受け入れたなら終わりです。aespaを紅白に出すなら、NHKは二度と反戦平和を主張しないで欲しい」と主張。

続く投稿で「原爆キノコを可愛いという外国人を出す公共放送に半強制的にお金を払わさられる日本人。やっぱり大反対だね、これは日本人の尊厳を踏み躙ってるよ」と、受信料にも言及した。

三崎氏は18日にも「え、マジで紅白にaespa出すの？本当に大反対です。日本の公共放送に、原爆をネタにするような奴らを出す必要なくない？日本人の尊厳や感情を傷つけたんだよ。そもそも日本のアーティストにチャンスを与えるべきだと思うよ」と投稿していた。

17日に行われたNHKの定例会見では、山名啓雄メディア総局長が「基本的には今のところ、aespaもご出演いただくことで進んでいるかと思います」と出演の予定に変更はないと説明している。

aespaを巡っては、グループの中国人メンバー・ニンニンが2022年にファン向けアプリに写真を投稿。「かわいいランプを買ったよ〜どう？」とする写真が、キノコ雲のような形のランプだったことから、SNSを中心に物議を醸していた。