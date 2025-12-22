主人公の過去が嘘だった！令和版・伝説の特撮ドラマで驚きの大どんでん返し＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

12月21日（日）に放送された第8話では、以前赤影（佐藤大樹）が語った“姉を亡くした過去”に嘘があったと判明し…。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】「己の記憶に嘘を申すな」幻妖斎が指摘した赤影の過去

◆赤影の姉を死に追いやったのは父ではない？

第4話のときに闇姫（山本千尋）から“女を斬れない”理由を尋ねられ、幼いころに姉が父の手の者によって亡き者にされたと語っていた赤影。

第8話では、赤影が黒影（山田愛奈）の攻撃によって“心の傷”を幻覚で見せられ、この姉が亡くなったときと思われる回想が展開された。

泣いている幼い赤影に対し、姉は「私の弟ならそんなところで泣くな」と厳しく告げる。そんななか、2人の前に柄の悪そうな男たちが現れた。姉はすぐに「後ろへ」と赤影を庇い、「案ずるな。私は飛騨の影一族」と勇ましく刀を抜くと男たちに向かっていった。

その後、場面は現在に戻り黒影は撤退するも今度は赤影の前に金目教の教祖である幻妖斎が現れる…。

幻妖斎はその“衝撃の素顔”を明かすと、赤影に対し「姉上の末路。父君とは無縁よ。己の記憶に嘘を申すな」と言い放った。

そして幻妖斎は「姉上は賊に命を奪われた。そなたはこれを救えずに、自責の念から心を砕き、それを知った父君があえて虚言をろうすことで…」と語り出し、赤影はたまらず「黙れ！」と叫び刀を抜く。

赤影の語っていた過去が真実ではない可能性が浮かび上がり、驚きの展開となっていた。