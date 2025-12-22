【賭博格闘伝ケンガン】 12月22日 公開

講談社は12月22日、読み切りマンガ「賭博格闘伝ケンガン」をヤンマガWebに公開した。

本作は、ヤングマガジン45周年を記念して、福本伸行氏の「賭博黙示録カイジ」と、原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・だろめおん氏による小学館の格闘漫画「ケンガンアシュラ」のコラボ漫画。

原案・福本伸行氏、原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・だろめおん氏と両作品の作者ががっつり参加した超豪華版となっている。

「カイジ」の舞台となるエスポワール号に乗船するため晴海ふ頭になってきた利根川は、間違えて「ケンガンアシュラ」の舞台となる絶命号に乗船してしまう。なんとなく違和感を感じつつも、勘違いが勘違いを読んで話が進んでいく。

