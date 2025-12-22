「カイジ」×「ケンガンアシュラ」が奇跡のコラボ！読み切りマンガ「賭博格闘伝ケンガン」がヤンマガWebで公開
【賭博格闘伝ケンガン】 12月22日 公開
講談社は12月22日、読み切りマンガ「賭博格闘伝ケンガン」をヤンマガWebに公開した。
本作は、ヤングマガジン45周年を記念して、福本伸行氏の「賭博黙示録カイジ」と、原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・だろめおん氏による小学館の格闘漫画「ケンガンアシュラ」のコラボ漫画。
原案・福本伸行氏、原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・だろめおん氏と両作品の作者ががっつり参加した超豪華版となっている。
「カイジ」の舞台となるエスポワール号に乗船するため晴海ふ頭になってきた利根川は、間違えて「ケンガンアシュラ」の舞台となる絶命号に乗船してしまう。なんとなく違和感を感じつつも、勘違いが勘違いを読んで話が進んでいく。
＼ #ヤンマガ 4/5合併号発売中！／- ヤングマガジン編集部 (@magazine_young) December 21, 2025
ヤンマガ45周年記念読み切り・巻中カラー！✨️
『賭博格闘伝ケンガン』(福本伸行+サンドロビッチ・ヤバ子+だろめおん)
漫画誌の垣根を超えた奇跡のコラボ――！🎉
⬇️ヤンマガWebなら無料で読める！https://t.co/CnhAJdU0u3#賭博格闘伝ケンガン pic.twitter.com/ARgqyOQTGQ