ｎｍｓ ホールディングス<2162.T>が大幅続落している。１９日の取引終了後、子会社のパワーサプライテクノロジー（ＰＳＴ）が２０１５年から１８年にかけて販売した製品の品質不具合への対応として取引先で交換対応などに関する費用が発生し、うち約７億１６００万円をＰＳＴが負担することになったと発表しており、これを嫌気した売りが膨らんでいる。今後５年間にわたり分割して支払う。連結業績予想に与える影響は精査中だが、現時点では２６年３月期の連結業績予想の修正は行わない予定だという。当該費用については過年度において費用処理する必要があったと認識しており、過年度の連結財務諸表に影響を及ぼすことから有価証券報告書などの訂正報告書も提出する。



なお、同日にワールドホールディングス<2429.T>がガバナンス・パートナーズ経営者ファンド（東京都港区）などからｎｍｓ株式２６０万株を２３日付で取得すると開示した。ワールドＨＤによる議決権保有比率が９月３０日時点の１９．３７％から３２．９２％に上昇し、ｎｍｓはワールドＨＤの関連会社になる。



