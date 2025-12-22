アシックスジャパンは22日、部活生を応援するバレーボールシューズコレクション「HARUKAZE PACK（ハルカゼ パック）」3品番を、2026年1月8日からアシックスオンラインストアで先行発売し、1月15日から全国のスポーツ用品店で順次発売することを発表した。

本コレクションには、アシックスと契約を結ぶ髙橋藍選手（所属：サントリーサンバーズ ）が着用している「SKY ELITE FF MT 3（スカイエリート エフエフ エムティ 3）」、石川真佑選手（所属：イゴール・ゴルゴンゾーラ・ノヴァーラ）が着用予定の最新モデル「V-SWIFT FF 5（ブイ スイフト エフエフ 5）」が含まれており、メーカー希望小売価格は、17,270円（税込）から19,030円（税込）となっている。

今回のコレクションは、コートに差し込む春の光や、春の爽やかな空気から着想を得たカラーが特徴で、夢に向かって踏み出す一歩を春の風のようにそっとやさしく後押ししたい、という思いを込められている。

髙橋選手、石川選手は以下のコメントを発表している。

◆ 髙橋藍選手のコメント

「春の風からインスピレーションを受けた白とピンクの爽やかなグラデーションは見るだけで気分が上がりますし、このシューズを履いてバレーボールができることを楽しみにしております。自分自身のキャリアのなかで大きなきっかけとなったように、高校生にとって非常に大切な大会が迫っていると思います。このシューズとともに、積み重ねてきた日々の練習の成果をコートの上で最大限に表現してほしいです。」

◆ 石川真佑選手のコメント

「今回の「HARUKAZE」をテーマにしたカラーは、すごく爽やかで前向きになれるカラーだと思います。まもなく高校生にとって大切な大会が始まりますが、一緒にこのシューズを履いて、気持ちを新たにエネルギッシュにチャレンジしてもらえたらうれしいです」